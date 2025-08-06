Dona de casa Maria das Graças denuncia abandono de rua no Bengui

Moradores da Rua José Machado, entre a Rua Ajax de Oliveira e a Rua São Bento, esquina com a Avenida Padre Bruno Secchi, no bairro do Bengui, denunciam o abandono da via, que está tomada por buracos e sem pavimentação adequada. Segundo a dona de casa Maria Gomes o trecho segue sem asfalto, com muitos buracos, lama e difícil acesso para veículos e pedestres, o registro feito dia 4 de agosto.

Dona de casa Maria Gomes (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

A moradora reclama que tem a impressão de que o local foi ignorado durante obras de pavimentação em outras vias próximas. Ela conta que a rua parece invisível diante da ausência de soluções. “Esqueceram da gente. Fizeram tudo ao redor, menos aqui. Parece que esse pedaço nem está no mapa”, desabafa.

A denunciante relata que, nos dias de chuva, o problema se agrava: “A água desce tudo da avenida e alaga a rua. Fica difícil até pra carro e moto passarem. Quem vende ovo aqui nem quer entrar.”

Ela lembra que apenas uma vez, há décadas, o local recebeu uma camada superficial de asfalto: “Passaram uma camada [de asfalto], mas depois nunca mais. Resolveria muito se asfaltassem, porque essa lama aqui só atrapalha a gente.” finaliza.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) mas não obteve resultado até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)