Dona de casa Vilma Cicco denuncia acúmulo de entulho na av. Pedro Álvares Cabral

Os moradores dos arredores da avenida Pedro Álvares Cabral, entre a avenida Tavares Bastos e a passagem Santo Antônio, no bairro da Marambaia, em Belém, reclamam de um grande acúmulo de entulhos colocados na calçada da via. Os entulhos estão ao lado da pista que vai em direção ao centro de Belém, e estão causando transtornos aos pedestres. Segundo a moradora e dona de casa Vilma Cicco, os amontoados estão no local há mais de três meses.

Dona de casa diz que os lixos atrapalham a passagem dos moradores e pedestres (Reprodução / Você Repórter)Segundo informações dos moradores, há lixos em toda a calçada, causando desconforto devido ao forte odor e prejudicando a passagem dos pedestres. A calçada é um pouco estreita e os entulhos estão em alta quantidade no local. Por conta disso, os moradores não conseguem utilizar a passagem e precisam caminhar pelo meio-fio ou na própria pista, correndo riscos de acidentes.

VEJA MAIS:

No mês de agosto, a equipe do Você Repórter chegou a ir ao local, na esquina da avenida Tavares Bastos, para mostrar o mesmo problema de lixo, que ainda persiste na área. No período, os moradores reclamaram que a coleta não havia sido feita há um mês. Dessa forma, a calçada virou um lixão a céu aberto, segundo os moradores, e estava atrapalhando o fluxo de carros e de ciclistas, pois os resíduos invadiam a ciclofaixa.

"A gente tenta ver alguém, algum órgão público, para nos ajudar, mas ninguém consegue entrar em contato com eles (prefeitura). A cada dia que passa, o lixo está crescendo cada vez mais e, com isso, aumentando o risco de acidentes aos pedestres que continuam arriscando suas vidas ao tentar caminhar por aqui", diz Vilma

Pedestres precisam andar pela pista por conta dos entulhos nas calçadas (Reprodução / Você Repórter)

No local, foram colocados pedaços de cadeiras, assentos acolchoados, restos de materiais de construção e uma grande quantidade de folhas secas, além de lixos domésticos e orgânicos. "Aqui não tem mais calçada para andar. Aqui ainda não ocorreram acidentes, mas eu temo por isso, pois a gente observa como está o problema. Por isso, eu acredito que acidentes não estão assim tão distantes de acontecer", conta a dona de casa.

Vilma disse que alguns moradores já entraram em contato com a Prefeitura de Belém sobre o acúmulo de lixo e entulhos. A informação que os moradores receberam é que o órgão público não poderia tomar nenhuma atitude. "Eles (prefeitura) disseram que não pode fazer nada, pois está tudo parado, em relação às coletas de lixo. Depois disso, eu desisto de pedir ajuda a eles. E os lixos só aumentam, vem gente aqui e descontam mais lixos", reclama a moradora.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.