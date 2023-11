Dona de casa Maria de Nazaré denuncia abastecimento de água suja no Conjunto Satélite

Os moradores do Conjunto Satélite, bairro Coqueiro, em Belém, reclamam do abastecimento de água suja na comunidade. Segundo as denúncias, o problema atinge a região há um mês. A equipe do Você Repórter foi até o local para falar com a dona de casa Maria de Nazaré sobre a situação.

Moradora do Conjunto Satélite há dois anos, a dona de casa afirma que além da água suja, outro problema que também é comum no bairro é a falta de água. Para conseguir realizar as atividades comuns do dia a dia, como preparar alimentos e tomar banho, Maria precisa pedir ajuda dos vizinhos que tem poço artesiano.

Dona de casa Maria de Nazaré reclama o abastecimento de água suja no Conjunto Satélite, bairro do Coqueiro (Foto: Reprodução Bruno Macedo)

“Não era assim, mas esses tempos está acontecendo isso. Já passamos uns 15 dias sem água e quando começou a vir a água é desse jeito, e [às vezes] é pior ainda”, conta a dona de casa.

Além da ajuda dos vizinhos, Maria precisa consumir água mineral para poder cozinhar. Outra atividade inviável para a dona de casa é lavar roupa. Já para tomar banho, Maria diz que a água está horrível e possui um cheiro ruim. “Eu vendo água mineral aqui e aí eu uso. Já para tomar banho, a água [suja] fede mesmo, a gente sai do banheiro fedido mesmo e coça o corpo”, explica.

“A gente precisa da água. A água é tudo para a gente e, desse jeito, é difícil”, complementa Maria de Nazaré.

Moradora mostra as condições aparentes que a água fornecida para os moradores do Conjunto Satélite é entregue (Foto: Reprodução Bruno Macedo)

Cosanpa

A reportagem solicitou nota para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para saber que providências estão sendo tomadas frente ao problema. Na última terça-feira (28), a Cosanpa informou que procedimentos serão tomados. “Será realizada a limpeza na rede de distribuição do poço, que foi ativado para atender os moradores do setor Ipasep. O serviço vai contribuir para a qualidade da água dos moradores do conjunto Coqueiro, Satélite, Maguari, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Ilha Porchat, Mururé e Comunidade Teixeirinha”, informou.

A companhia reiterou, ainda, que equipes trabalham para reativar mais um poço que fortalecerá o abastecimento na área. Enquanto isso, caminhões-pipa auxiliarão os moradores.

