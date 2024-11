Dona de Casa Maria das Graças denuncia vala na rua Santo Isabel, em Icoaraci

Uma enorme vala aberta vem causando incontáveis riscos aos moradores da rua Santa Izabel, no bairro Ponta Grossa, distrito de Icoaraci. A dona de casa Maria das Graças Ramos, de 75 anos, moradora da rua há 40 anos, denuncia que a vala aberta já causou diversos acidentes com pessoas e carros que trafegam pela via.

“O último acidente caiu um carro vermelho aqui nesse buraco. Ele ficou 3 dias dentro desse buraco, Só hoje [26/11] que vieram retirar o carro. Já caiu moto, carroça, e muitos moradores já caíram e se machucaram”, conta a dona de casa.

Maria das Graças alerta que o buraco está aumentando de tamanho a cada dia. “Todos estão vendo que esse buraco só está crescendo ainda mais. Isso está ficando ainda mais perigoso, não só para os moradores, mas para quem precisa passar aqui de carro, de moto, de bicicleta”, relata.

A moradora pede para que sejam feitos os reparos necessários na rua, visto que, ela teme que os acidentes possam ser ainda mais graves de acordo com o avançar do buraco sobre as calçadas e a rua.

“Pedimos para que venham olha aqui para a nossa rua. Esse buraco só aumenta e ninguém vem fazer nada a respeito. Nos sentimos desrespeitados. Do jeito que tá, vai acabar chegando um dia em que os acidentes vão ficar mais graves. Isso é uma tragédia anunciada há anos”, pede Maria das Graças.

O problema vem causando enormes transtornos para os moradores há anos (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as obras de pavimentação e saneamento básico na via, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

