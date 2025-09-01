Dona de casa Benedita Gomes denuncia buracos na Pratinha II

A dona de casa Benedita Gomes, 35 anos, denuncia que a passagem John Engelhard, no trecho com a esquina com a Rua São Clemente, no bairro da Pratinha II, em Belém, está tomada por buracos. O asfalto danificado, segundo ela, dificulta tanto a circulação de pedestres quanto o trânsito de veículos. O registro foi feito dia 27 de agosto.

Benedita afirma que a situação é tão grave que veículos de transporte por aplicativo, ambulâncias e viaturas não conseguem entrar na região. “Às vezes vocês podem pedir uma ambulância, carro da polícia, não entra nada aqui, não vem nada aqui. Toda vez que a gente solicita um motorista por aplicativo, a gente tem que pegar lá na esquina da rua, porque não entra aqui”, contou.

Segundo ela, os moradores se sentem abandonados. “A gente está abandonado, a gente pede socorro, pelo amor de Deus. Pedir uma rua estruturada é o mínimo.”, desabafou.

Segundo Benedita, no período chuvoso a situação se torna ainda mais preocupante, porque sua casa de madeira já foi várias vezes atingida por alagamentos. “Quando chove, a minha casa vai para o fundo várias vezes. Eu moro aqui e é de madeira, e já foi muito alagada. Piora tudo, tudo mesmo”, relata.

Em nota, enviada dia 1 de Setembro, A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Pará,informou que vai transformar a passagem John Engelhard com pavimentação, calçamento, meio-fio e diversas melhorias para a mobilidade urbana. 'O estudo técnico da via já foi iniciado e, daqui a 30 dias, será assinada a ordem de serviço para os bairros da Pratinha, Tapanã e Parque Verde. A obra, que também inclui serviços da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), vai requalificar 25 ruas da área.' acrescenta nota.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)