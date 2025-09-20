Capa Jornal Amazônia
Doméstica Regiane Farias reclama de via precária no bairro Parque Guajará

De acordo com os moradores, o problema já existe desde julho deste ano e foi preciso improvisar uma proteção no local, para evitar acidentes

Ayla Ferreira* com colaboração de Max Sousa
fonte

A doméstica Regiane Farias, de 50 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

A Rua Café Liberal, localizada no bairro Parque Guajará, está em situação precária desde julho deste ano, segundo a denunciante Regiane Farias, de 50 anos, que trabalha como doméstica. Há uma cratera no local, e os moradores precisaram montar uma proteção improvisada para evitar acidentes. O registro foi feito no dia 10 de setembro.

De acordo com Regiane, depois de uma chuva forte, o local cedeu e afundou. “Encheu a minha casa e a da vizinha, o banheiro, tudo. Eu perdi uma cama. A única maneira que tivemos de não deixar carro nenhum passar foi fechando, mas ainda assim, as pessoas tiram os pedaços de madeira e passam”, relata.

A medida surgiu para evitar acidentes, principalmente com crianças. Segundo a moradora, o poder público ainda não compareceu ao local. “Ninguém apareceu aqui, nem para perguntar o que está acontecendo e nem para dar um prazo”, diz.

Regiane chegou a perder alguns bens por conta da água que invade as casas. “Como não temos fossa, a central passa por aqui. Quando cedeu aqui, a água começou a voltar pelo ralo e encheu toda a minha casa”, conta.

“A gente acha que é porque os caminhões passam aqui, o certo não é passar carros pesados nesse local. Queremos uma solução o mais rápido possível, porque está nos prejudicando e daqui a pouco o inverno já vai chegar novamente”, finaliza a doméstica.

A redação solicitou posicionamento à Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), no entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades.

