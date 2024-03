Costureira Keila Miler reclama de cratera que se abriu em frente a sua casa, no bairro da Campina

Em pleno centro de Belém, na travessa Frutuoso Guimarães, quase chegando na rua Senador Manoel Barata, há uma cratera que se abriu no meio da via, bem em frente a casa da costureira Keila Miler, de 42 anos. Moradora do bairro da Campina há 16 anos, ela conta como o problema começou. "Começou com uma rachadura do meio para cá, depois, dois dias antes do carnaval, caiu uma chuva forte e aí abriu tudo", relata.

De acordo com a costureira, há cerca de dois meses ela e sua família vêm enfrentando transtornos diariamente por conta do problema. "Estamos nessa situação há quase dois meses. Nosso medo maior é nosso cano de água quebrar, como moramos aqui na área do comércio não temos vizinho", conta.

Por conta disso, a trabalhadora improvisou com barricas no local, para evitar acidentes e também evitar que o cano que leva água para sua residência seja danificado, pois está exposto na via. "Para não quebrar nosso cano de água, fizemos isso. Se quebrar vamos ficar sem água", explica.

Acidentes maiores não ocorreram devido ao improviso da moradora. No local, se forma um congestionamento, pois não há como os carros passarem. As motocicletas precisam desviar subindo pela calçada. "Um carro grande caiu, aí quebrou mais ainda. Por isso resolvemos fechar", relata.

A moradora conta que uma equipe da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) foi até o local apenas para consertar um vazamento. Na ocasião, a equipe informou que solicitaria outra empresa para fechar a cratera, mas até o momento o problema persiste. “Em pleno centro de Belém, esse buraco, não é fácil não. É muito transtorno, queria que viessem logo fechar esse buraco”, desabafa a denunciante.

"Estresse, muito estresse! Porque tivemos que improvisar com essa barricada, justamente para os carros não passarem por cima. Além disso, sofremos agressões verbais, porque nos chamam de doida, porque fechamos a rua, quando só colocamos para sinalizar e evitar acidentes”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o problema, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

