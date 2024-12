Constantes alagamentos já fizeram moradores da passagem Bom Jesus, em Belém abandonarem suas casas

Moradores da Passagem Bom Jesus no bairro da Cabanagem, em Belém, não aguentam mais a situação de abandono que a via sofre há anos. O motorista de aplicativo Dedson Pereira, 41 anos, relata que houveram casos de pessoas abandonarem suas casas por não aguentarem mais os constantes alagamentos.

“Mora aqui há 4 anos, mas a minha sogra já mora há mais de 30 anos. Quando chove isso aqui fica terrível. Em uma parte dessa rua a água chega a dar no meio das pessoas. O pessoal teve que abandonar suas casas, porque no período chuvoso, que está voltando, chegando agora, eles perderam tudo. Cada chuva que dava era prejuízo total mesmo”, relata o morador.

Dedson Pereira explica que vários moradores acabam indo deixar seus veículos na parte mais alta da rua, para evitar danificar ou perder o bem por causa do alagamento. “Teve uma moça que já teve perda total no carro dela após 3 chuvas que deu seguidas. Começa a formar chuva, todo mundo traz o carro ou alguma coisa aqui pra cima porque aqui ainda é a parte mais alta da rua”, afirma o motorista de aplicativo.

“A gente se sente abandonado e esquecido no bairro da Cabanagem. Aqui além de alagar, quando chove muito tem que meter o pé na lama, se tiver que sair tem que se sujar, carro de aplicativo não entra aqui, se precisa de uma ambulância, uma emergência também não entra. Nós apelamos às autoridades que podem fazer algo pela nossa comunidade aqui no bairro da Cabanagem, o povo clama por uma ajuda, uma melhora”, pede o morador.

Passagem Bom Jesus no bairro da Cabanagem, em Belém (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

