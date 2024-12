Um semáforo localizado no cruzamento da Rua dos Tamoios com a Travessa Apinagés, no bairro da Batista Campos, em Belém, foi registrado pendurado de forma irregular. A procuradora federal Aida Mendes alerta para os prejuízos que podem ocasionar caso a situação não seja resolvida o quanto antes.

“Essa situação prejudica qualquer um. Já vieram aqui uma equipe mexer nas fiações desse sinal, mas até agora, não resolveram nada. Nessa situação quem perde sempre é quem trafega. Com danos materiais ou até mesmo com a vida”, disse a moradora do bairro.

O motorista de aplicativo Adriano Moraes, alerta para os perigos que a situação do semáforo gera para quem precisa trafegar pelo perímetro. “É ruim para os motoristas, principalmente os que vêm pela Tamoios, porque não tem visibilidade e, quando chove, fica pior ainda”, afirma.

A condutora Eloise Neves aponta os principais problemas encontrados nos semáforos de Belém. “Na verdade, a maioria dos semáforos de Belém, se vocês forem prestar atenção, uns não prestam, outros ficam só piscando e alguns são simplesmente desligados. Isso acaba ocasionando muito acidente na cidade”, lamenta.

Condutores apontam semáforo pendurado na Rua dos Tamoios, em Belém (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

Em nota enviada na manhã desta quinta-feira (19), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que vai enviar uma equipe técnica à Rua dos Tamoios com a Travessa Apinagés para verificar a situação, e após deverá tomar as providências cabíveis.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.