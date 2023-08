Comerciante Paulo Mendeiros diz que passagem Santa Lúcia, no Barreiro, carece de manutenção

Na passagem Santa Lúcia, no bairro do Barreiro, em Belém, moradores que residem no final da via se sentem prejudicados com a falta de manutenção e reformas da área. A via chegou a receber vistorias de equipes técnicas, segundo o comerciante Paulo Mendeiros. Denúncias apontam que a rua foi aberta para a situar a nova tubulação. Porém, depois da finalização do serviço, ficou sem asfalto e com aspecto de lamaçal.

De acordo com o morador e comerciante Paulo Mendeiros, a via fica imprópria para passagem de pedestres e veículos em períodos de chuva (Créditos: Carmem Helena)

"Acho que é em torno de uns mil metros, desde a entrada da rua Natal para cá, que está sem asfalto. Eles (agentes das equipes de manutenção) nos disseram que, assim que passasse o período chuvoso, viriam para cá pra asfaltar, só que até agora nós estamos esperando", disse o comerciante Paulo Mendeiros.

De acordo com o comerciante, os moradores já relataram o problema para representantes do poder público, mas, até o momento, a comunidade não recebeu nenhuma previsão de reformas. "Nos prometeram até o meio-fio, deixaram até a marcação na via para receber o asfalto, mas ainda não vieram", acrescenta Paulo.

A doméstica Maria Regina Moraes, moradora do bairro do Barreiro, contou à reportagem que foi prejudicada pela falta de reformas na via. Ela alega que sua casa ficou enterrada, pois o nível do imóvel ficou abaixo da passagem Santa Lúcia. Ela também diz que sofre com os períodos de chuva, já que as enchentes invadem a sua residência.

"Isso aqui enche de água. Queria fazer reformas de alvenaria na casa, mas não tinha dinheiro para pagar o pedreiro. Tive que fazer de madeira. Aqui, quando chove, enche tudo e vai para dentro de casa. Eles (agentes das equipes manutenção) tiraram as canaletas e, agora, as casas enchem de água no período chuvoso", conta Maria.

passagem Santa Lúcia A doméstica Maria Regina Moraes conta que sua casa ficou abaixo do nível da via O final da passagem Santa Lúcia não recebeu pavimentação asfáltica Os moradores precisam colocar entulhos em frente as suas casas para não serem invadidas por enchentes

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada no dia 8 de agosto, que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan informa que existe um levantamento de ruas e passagens que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, como a Alameda das Angélicas, no bairro Parque Verde, que integra a relação de vias para as quais a Prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", comunica a nota.

