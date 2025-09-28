Comerciante Joseildo da Silva reclama das condições do asfalto na travessa Frutuoso Guimarães

As condições estão precárias do asfalto na travessa Frutuoso Guimarães, entre as ruas 13 de Maio e Manoel Barata, no bairro Campina, em Belém. Quem denuncia é o comerciante Joseildo da Silva, de 63 anos, que disse que metade da via nesse trecho está com asfalto e a outra, não. O registro foi feito dia 26 de setembro.

De acordo com Joseildo, a via foi abandonada, causando risco de acidentes aos pedestres e condutores, além de danos aos veículos. “Eles vêm, deixam a buraqueira, só poeira, lama e terra. Ninguém faz nada e ninguém diz nada. Isso é um absurdo, uma situação dessas ocorre não só nessa rua, mas também nas transversais. Sem contar que, quando chove, descem terra, pedra, tijolo para o centro, entupindo até o canal”, contou Joseildo.

A imagem destaque mostra as condições do asfalto da travessa Frutuoso Guimarães com a Rua 13 de Maio. (Foto: Bruno Macedo | Liberal +)

O idoso relatou também que recentemente foi feito um serviço de retirada da capa asfáltica, o que acabou piorando a situação da rua. Segundo ele, na 13 de Maio existem episódios de carros que atolaram por conta das condições do asfalto. “Não tem uma pessoa que se possa reclamar, não aparece ninguém. (...) Sem contar que atrapalha o trânsito do centro. É horrível”, reclamou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a denúncia e aguarda retorno.

