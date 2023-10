Comerciante Hélio Silva denuncia obra parada na São Boaventura, na Cidade Velha

Uma obra de drenagem na rua São Boaventura está parada, denunciam os moradores e comerciantes da via localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. O perímetro foi danificado devido à falta das manutenções, o que resultou em buracos e trechos alagados tomados pela lama. A população diz que está sendo prejudicada. Segundo aponta o comerciante Hélio Silva, a obra começou no mês de abril, mas não avança.

O denunciante Hélio Silva pede que a obra termine o quanto antes (Reprodução / Você Repórter)

"Isso é uma vergonha para o poder público. Uma vergonha! Essa obra está parada. Tem somente dois senhores trabalhando. Mas isso é só fachada, e eu não sei por onde anda o resto dos operários", reclama o comerciante.

Os transtornos envolvem buraqueiras, poeira constante e alto congestionamento de veículos. A via ficou imprópria para a passagem de carros, motocicletas e até para ciclistas. O problema afasta a clientela de vários pontos de venda, o que prejudica a área comercial da São Boaventura.

Os comerciantes relatam ainda que os poucos funcionários que vão ao local realizam um número reduzido de atividades e depois param as manutenções. Segundo os relatos, depois de um tempo eles voltam ao ponto e realizam as tarefas para dar continuidade aos trabalhos de drenagem. Alguns materiais de construção, como tubulações e terras, estão alocados ao lado da via, mas são pouco utilizados.

A equipe de reportagem observou que um operário estava retirando lixo da vala, como forma de conseguir dar prosseguimento à obra. Os resíduos retirados, porém, causam forte odor no perímetro e ainda são jogados ao lado da casa de moradores e pontos comerciais.

A moradora e assistente de cozinha Beth Silva lamenta a falta de previsão do término das obras. Ela afirma que os maiores prejudicados são os moradores. "Essa obra está muito demorada. A gente espera que isso se resolva, pois o comércio da região também está sendo muito prejudicado. O órgão municipal também não está recolhendo o lixo e a situação se complica ainda mais, porque tem esses restos de materiais jogados aqui", acrescenta.

Por nota enviada na última terça-feira (10), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a obra na rua São Boaventura, entre avenida Tamandaré e travessa Dom Bosco, no bairro da Cidade Velha, já foi retomada, com previsão para se encerrar em janeiro de 2024.

Segundo a Sesan, a manutenção inclui a pavimentação do Beco do Carmo, que é continuação da via. "A obra contempla um grupo de vias que necessitam de obras estruturantes e serviços asfálticos. A Prefeitura de Belém tem trabalhado na busca de recursos para execução dos serviços", comunicou.

