Ciclistas denunciam falta de fiscalização em ciclofaixa no bairro do Guamá

A falta de fiscalização nos espaços reservados aos ciclistas vem causando enormes riscos, ocasionados pela ocupação de veículos na ciclofaixa localizada na avenida José Bonifácio, a partir da rua Barão de Igarapé Miri, no sentido avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém. Quem afirma são os ciclistas Márcio Cruz e Arnaldo Vilar, que é coordenador da União dos Coordenadores de Bike do Pará.

Arnaldo Vilar relata que diversos ciclistas reclamam do desrespeito às ciclovias e ciclofaixas da cidade, em especial, a localizada na avenida José Bonifácio. Ele atribui isso a falta de fiscalização adequada por parte dos órgãos municipais. “Temos uma lei municipal que regula e garante os nossos direitos a ciclofaixa, mas ela está sendo desrespeitada por diversos tipos de veículos, motociclistas, entulhos, pessoas colocando placas em várias localidades onde os ciclistas estão trafegando”, disse.

Carros estacionados na ciclofaixa (Bruno Macedo)

“A própria prefeitura ampliou o sistema cicloviário, mas devido à falta de fiscalização dos órgãos municipais, a observação de todo o trajeto das ciclovias, não está acontecendo isso. É muita falta de respeito, porque quando a gente utiliza o nosso espaço, assim como os trabalhadores, aqui por exemplo, nesse bairro, existem milhares de trabalhadores, então eles são obrigados a andar na própria pista. É preciso fiscalizar, senão isso vai ficar assim desse jeito”, afirma Arnaldo Vilar.

“Essa situação nos prejudica bastante em relação principalmente à nossa segurança, não só minha como de todos os trabalhadores que usam a ciclovia e as ciclofaixas. E não só os trabalhadores, mães que levam as crianças para a escola. Nesse instante, um pai numa cargueira com os dois filhos vindo da escola e ele teve dificuldade, até porque a ciclovia está totalmente cheia de veículos”, aponta Márcio Cruz.

Diversos carros metem infração de estacionar na ciclofaixa (Bruno Macedo)

O que diz o município?

Em nota encaminhada na manhã desta sexta-feira (8), a A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) afirmou que a ciclofaixa da avenida José Bonifácio, no trecho que fica entre a travessa Barão de Igarapé Miri e avenida Bernardo Sayão, ainda está em fase de implantação, portanto a sinalização ainda não foi concluída. “Segundo o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a fiscalização só pode ser feita no trecho sinalizado”, diz o órgão.

Em complemento, a Semob disse que mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas diárias na cidade, principalmente nos corredores com faixas exclusivas para ciclista localizadas em Belém, inclusive da avenida José Bonifácio, além de blitz com o apoio do guincho e da fiscalização eletrônica, com radares e câmeras de videomonitoramento. “Como resultado dessa fiscalização foram aplicadas 102 multas, na referida avenida, por transitar e estacionar em ciclofaixa/ciclovia, no período de janeiro a outubro de 2024”, afirmou.

“Nesta semana foi realizada na avenida José Bonifácio uma ação educativa pelos agentes de educação para o trânsito, iniciada na terça-feira, 5, e que segue até esta sexta-feira, 8, no trecho concluído e sinalizado da Silva Castro até avenida Almirante Barroso. A ação foi direcionada aos condutores de veículos (carro/motocicleta) e ciclistas para orientar sobre o uso adequado e respeito a esses espaços exclusivos aos ciclistas. Nesse período, foram feitas 821 abordagens educativas”, finaliza a nota.

