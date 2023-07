Carros abandonados tomam conta de via pública na travessa 14 de Março

A equipe do Você Repórter recebeu uma denúncia sobre veículos abandonados na travessa 14 de Março, próximo à esquina da rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, em Belém. Na manhã de segunda-feira (10), a repórter Célia Pinho foi até o local e mostrou que o problema persiste em outras vias, como é o caso da rua Caripunas, que apresenta sete carros abandonados ao lado do canal da área.

O problema causa transtorno na comunidade local. Os moradores dizem que há pessoas em situação de rua que costumam utilizar os automóveis abandonados como banheiros. Outro problema é a aparição de criminosos. Segundo relatos, eles se escondem nos veículos para fugir de flagrantes ou para realizar assaltos aos moradores.

Um dono de uma oficina na travessa 14 de Março, que se identificou como Favacho, disse que possui apenas dois veículos na área. Ele afirmou que ainda está trabalhando na manutenção dos carros.

"Depois os veículos vão tudo lá pra dentro (oficina), pois eles não podem ficar na rua, se não eles levam. Tem pessoas de rua que entram nos veículos e tiram as peças para vender", disse Favacho. Ele ainda ressaltou que os seus carros não atrapalham a passagem, pois ficam em frente a um imóvel sem moradores.

A reportagem também conversou com outro dono de oficina, que se identificou apenas como Solon. Ele alegou que só tem dois veículos no local. "Já estão saindo de lá a maioria e só tenho dois veículos lá (na 14 de Março). Tem que ver de onde são esses carros. Os meus eu vou tirar. Em mim, já colocaram muita culpa, mas os meu dois (carros) eu tiro", disse o mecânico.

Semob:

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que vai averiguar o que ocorreu e enviará uma equipe para verificar a denúncia. "Caso seja constatada a irregularidade, o órgão tomará providências, como a aplicação de multas e remoção dos veículos", comunicou.

O órgão acrescentou que realiza regularmente fiscalização em rondas com agentes em viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir irregularidades e infrações. Mediante flagrante, a Semob faz as autuações."A Semob disponibiliza seus canais de atendimento para receber esse tipo de denúncia: nas redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook) ou junto à Ouvidoria, pelo site da Semob (belém.pa.gov.br), pelo e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587", finalizou.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de Atualidades)