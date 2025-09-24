Cabeleireira Fátima Guilherme denuncia acúmulo de lixo na Terra Firme

A cabeleireira Fátima Guilherme, 74 anos, denuncia o acúmulo de lixo e entulho próximo à rotatória da Avenida Perimetral, no bairro Terra Firme, em Belém. Segundo ela, mesmo com coleta diária, o descarte irregular é constante e transforma a área em um verdadeiro lixão a céu aberto com muito mau cheiro. O registro foi feito no dia 23 de setembro.

Cabeleireira Fátima Guilherme (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Fátima avalia que a situação é caótica por causa da falta de consciência de parte da população: “Olha, a situação aqui é caótica. Os moradores não têm educação. O povo vem e joga lixo. E falta fiscalização. Esse jardim só está bonito porque a gente se doa para cuidar. Precisa de muita responsabilidade do poder público e da comunidade.”, reclama.

A denunciante detalha a frequência do problema e o impacto no bairro: “Todo dia despejam lixo. Eu já tentei puxar o jardim mais para lá, mas não dá mais para esperar. Há 14 anos a gente vive nessa luta. O lixo continua chegando, sem horário certo, às vezes de madrugada, ninguém sabe quem joga.”.

A cabeleireira finaliza com um apelo por compromisso e respeito à população: “Tem que ter compromisso e respeito. Nós aqui pagamos imposto, votamos, somos brasileiros e precisamos de dignidade. Não dá mais para esperar, é preciso ação”.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela coleta de resíduos em Belém, e com a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Em nota, a Ciclus Amazônia informa que "o local mencionado é considerado um ponto de descarte irregular de resíduos domiciliares e entulhos, já tendo recebido limpeza pelas equipes operacionais. A coleta de resíduos domiciliares na área ocorre diariamente, a partir das 6h.

Para consultar os dias e horários de coleta em cada região da cidade, acesse o site da Ciclus Amazônia: www.ciclusamazonia.com.br ou utilize o canal de atendimento disponível.

Já a coleta programada de resíduos inertes (entulho) é destinada a volumes de até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros) e pode ser solicitada por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, via WhatsApp, no número (91) 98405-3100. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com prazo de até 72 horas para o recolhimento após a solicitação.

A empresa reforça que denúncias de descarte irregular podem ser feitas de forma anônima e gratuita pelo número 181".

Não houve retorno da Sezel até o fechamento desta edição.