Na Passagem Doutor Dionísio Bentes, entre Avenida João Paulo II e Avenida Almirante Barroso, no bairro do Curió-Utinga,em Belém, há um buraco que vem trazendo problemas para os moradores. De acordo com o barbeiro Orlandino Brito, a situação perdura por mais de 6 meses.

“Faz mais de 3 meses que vieram fazer um serviço aqui num cano, abriram esse buraco e depois foram embora. Estamos até hoje esperando vim alguém tampar esse e mais outros 2 buracos mais um pouco na frente”, lamenta o morador.

Barbeiro Orlandino Brito reclama de buraco na passagem Dionísio Bentes, no Curió-Utinga (Foto: Raoni Joseph)

O buraco fica bem em frente à barbearia de Orlandino Brito. O denunciante explica que a situação só não está pior porque ele e outros moradores colocaram restos de materiais de construção para amenizar. Porém, não é o suficiente para resolver o problema. “Esse buraco aqui está um pouco melhorado porque a gente sempre joga um aterro, joga um caco de tijolo, mas não é o suficiente”, diz.

Um buraco que vem trazendo problemas para os moradores da Passagem Doutor Dionísio Bentes, entre Avenida João Paulo II e Avenida Almirante Barroso, no bairro do Curió-Utinga,em Belém (Foto: Raoni Joseph)

O morador diz que se preocupa com a situação, visto que o período chuvoso se aproxima e, geralmente, o risco aumenta. “Até agora, todo mundo sumiu e nenhum órgão público tomou nenhuma providência. Vai chegar o período chuvoso e essa situação muito difícil vai ficar ainda pior. Vieram aqui, abriram esse buraco e depois sumiram, nos abandonaram”, reclama.

Em nota encaminhada na manhã de quinta-feira (21), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que até o fim da semana estará concluindo o serviço na via. "A Cosanpa reitera que o fornecimento de água na área está normal", finaliza a nota.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) foi procurada para se pronunciar acerca da denúncia, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

