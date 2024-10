Auxiliar de cozinha Riane Pantoja denuncia alagamento na Alameda Aquariquara

No conjunto Aldo Almeida, no bairro do Tapanã, em Belém, moradores da rua Aquariquara sofrem com o alagamento crônico da via. A auxiliar de cozinha Riane Pantoja, de 48 anos, relata as dificuldades vividas em meio a esse problema diariamente.

Ela diz que qualquer chuva causa um grande alagamento na área, demorando dias para que seja escoada toda a água. “Sempre tem uma limpeza da prefeitura, mas só é aquela coisa básica mesmo que eles fazem. Só que qualquer chuva que dá fica nessas condições, antes eles faziam. Tudo legal, só que demorava, chovia, só que demorava a encher novamente, mas agora qualquer chuva enche tudo novamente”, destaca.

A auxiliar de cozinha Riane Pantoja, de 48 anos, relata as dificuldades vividas em meio a esse problema diariamente. (Reprodução/ Bruno Macedo)

Com os alagamentos, aumentam os riscos de proliferação de mosquitos e contaminação por doenças, justamente porque o lixo se mistura com a água das chuvas, conforme afirmou a denunciante. Para entrar ou sair de suas casas, moradores precisam enfiar os pés na água suja.

“Desde a última chuva que deu, ficou assim esse alagamento horrível. Isso tira a nossa liberdade de entrar e sair na rua. Aqui a gente pega um ônibus para ali, quando a gente não quer pegar aqui, tem que dar volta pela outra rua. O que salva a gente são essas quadras com saída para ir para a principal”, reclama Riane.

Moradores da rua Aquariquara, no conjunto Aldo Almeida, no bairro do Tapanã, em Belém sofrem com o alagamento crônico da via (Reprodução/ Bruno Macedo)

A auxiliar de cozinha contou que já algumas pessoas já escorregaram no limo que surge por causa dos constantes alagamentos. Ela frisou que isso é um risco maior para crianças que circulam na área. “Tem pessoas que não querem dar aquele retorno todo e metem o pé nessa lama horrível. Teve casos de pessoas que escorregaram, porque se criou muito limo. As pessoas vieram e escorregaram ali. E sem contar também com as calçadas dos moradores que acabam ficando encobertas por essa água suja”, disse.

“Agora está mais precária a situação porque nunca mais secou. E não é só a gente que sofre. Tem pessoas sofrendo no bairro da Pratinha, na rodovia Arthur Bernardes. Peço que o Poder Público olhe mais para a população, porque infelizmente não é só a gente aqui que está nessa nessa situação de precariedade”, conclui Riane.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, fornecendo um prazo até as 18h desta quarta-feira (16) para retorno. A reportagem segue aguardando um posicionamento.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.