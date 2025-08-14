Autônomo Rafael Martins denuncia trânsito desorganizado no bairro do Castanheira

O trânsito na Rua Péricles Guedes de Oliveira, entre Passagem Tupy e Avenida Augusto Montenegro, no bairro Castanheira, em Belém, preocupa o autônomo Rafael Martins, de 42 anos. Segundo ele, o trecho, de mão única, sofre com a desorganização, o que faz com que motoristas circulem na contramão e estacionam de forma irregular. A área tem grande fluxo comercial e grande circulação de veículos. O registro feito dia 11 de agosto.

Rafael Martins (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Segundo o denunciante, o problema é antigo e já causou diversos acidentes. "Está abandonado aqui. É só uma mão, mas o pessoal vai tudo na contramão, sem capacete, sem documento. Já é muito ‘avacalhado’", relata.

Para Rafael, a sinalização no local não é respeitada. "Direto acontece acidente aqui. A rua é sinalizada, tem seta mostrando o sentido, mas isso não é suficiente", conta, destacando que a imprudência de alguns motoristas coloca todos em risco.Outro fator apontado por ele é a falta de presença de agentes de trânsito. "A fiscalização tem que dar uma volta aqui e organizar. Se não tiver fiscalização, vai continuar do mesmo jeito", afirma.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). Não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)