Autônomo José Menezes denuncia calçadas precárias na Pedreira

Na rua Antônio Everdosa, entre as travessas Humaitá e Vileta, e entre Vileta e Timbó, há um grande problema de mobilidade urbana: as calçadas são muito precárias e esburacadas. O autônomo José Menezes, de 64 anos, mora na área e reclama que acidentes já aconteceram no local por conta da situação das calçadas. O registro foi feito na manhã do dia 17 de outubro.

“Infelizmente, nossas calçadas são ruins para cadeirantes e idosos, muitos acidentes têm acontecido. Queríamos que os órgãos competentes viessem dar uma olhada para que deêm para as pessoas passarem, ir e vir”, diz José Menezes.

A situação segue ao longo da rua Antônio Everdosa. Nas proximidades, ainda há um jambeiro com raízes grandes, interferindo na calçada.

“Já fomos em vários órgãos, pedindo que viessem pelo menos podar, para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade. Quando chove, é muito vento, ficamos com medo do jambeiro cair”, conta o autônomo. O vegetal está localizado no trecho entre Travessa Humaitá e Travessa Vileta.

A redação integrada de O Liberal solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e à Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), no entanto, não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades