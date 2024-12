Autônomo Fernando Araújo reclama do abandono na passagem Bom Jesus, no bairro do Condor

Alguns moradores da passagem Bom Jesus, no bairro do Condor, em Belém, estão indignados porque parte da via foi asfaltada e a outra não. O autônomo Fernando Araújo, de 61 anos, mora há 20 anos no local . Ele pede que o serviço seja concluído e reclama que quando chove a área alaga.

“A situação aqui é que vieram fazer para melhorar e ficou pior, porque mexeram na pavimentação e no esgoto. O serviço de esgoto conseguiram concluir, mas a situação do asfalto, não, ficou inacabada. Ficou essa terra aqui,e, quando chove fica horrível, porque é lama para tudo que é lado”, relata o morador.

Obra inacabada piorou a situação da rua, segundo moradores (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

O autônomo relata que, com a chegada do período chuvoso, a situação tende a ficar ainda pior. “Quando chove, a passagem fica alagada, dificultando o acesso e tornando a saída de casa complicada. Embora o serviço de esgoto tenha sido concluído, a falta de finalização da pavimentação agrava os problemas que já eram existentes”, disse.

Fernando Araújo pede para que o serviço de pavimentação seja concluído pelo Poder Público. “Torcemos para que a próxima administração conclua as melhorias na pavimentação da área que foi iniciada, mas não concluída. Porque a situação atual é difícil e a conclusão do trabalho é necessária para melhorar as condições de acesso e a qualidade de vida na passagem”, pontua.

Passagem Bom Jesus, no bairro do Condor, em Belém (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

Em nota enviada na manhã de quinta-feira (12/12), a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a via citada está no cronograma de intervenções do órgão.

