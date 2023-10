Aposentado Jesus dos Santos pede saneamento básico em quadras do Riacho Doce, no Guamá

O conjunto habitacional Riacho Doce, próximo à rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, em Belém, está recebendo reformas e troca de tubulação devido ao projeto de macrodrenagem. Das quadras 1 até a 18, o processo de manutenção está sendo feito corretamente. Entretanto, segundo denúncias do morador e aposentado Jesus Nazareno dos Santos, seis quadras do conjunto ficaram de fora das ações de reformas - o que causa indignação nos moradores. Eles clamam por melhorias e saneamento básico.

O denunciante afirma que seis quadras do conjunto foram deixadas de lado (Reprodução / Você Repórter)

Na quadra 19, há falhas na passagem entre as vilas: há rachaduras, buracos e esgoto a céu aberto há mais de 20 anos, denunciam os moradores. Em períodos de chuva, as vias ficam cobertas de água e passam semanas com poças fétidas, pois as mesmas demoram a secar.

"Esse problema ocorre noite e dia, já que a nossa tubulação está toda quebrada. Nós já perguntamos aos funcionários sobre o porquê das obras não chegarem até aqui. Eles nos disseram que a empresa não tem ordem de realização dos serviços para esse outro lado do conjunto. A gente só tem um subterfúgio de esgoto, que é apenas uma vala aberta", reclama Jesus.

Na área em que fica a única evasão de líquidos para o esgoto, os moradores colocaram uma grade de geladeira para evitar que o lixo entre nos bueiros, para que não ocorram entupimentos e auxiliar o fluxo das águas. Porém, quando ocorrem fortes chuvas, o esgoto sempre entope e as valas ficam cheias.

"A água fica na canela, mesmo que sejam chuvas de 20 a 30 minutos. As crianças ficam expostas a essas águas de fossa", afirma Jesus. O denunciante acrescenta que a passagem é irregular, com trechos apresentando limo e poças com água do esgoto. Ele afirma que as obras não chegaram às quadras 19 até a 25, totalizando seis quadras sem manutenção ou previsão de reformas.

"Os operários já nos informaram que não seremos beneficiados. Já fui atrás da engenheira responsável e nos mandam uma assistente social que não fala coisa com coisa. Aqui há vários buracos. As poças de água têm até peixinhos", ironiza Jesus. Ele também acrescenta que os próprios moradores resolveram fazer uma intervenção para colocar um piso no local, como forma de melhorar a passagem.

"Os moradores fizeram coleta para ajeitar essa área. Se não, a gente estaria na lama. É a segunda vez que os moradores das primeiras quadras recebem essa manutenção, e pra cá, nada. Então, a gente não mora no Riacho Doce? É uma coisa que não dá para entender", desabafa Jesus.

Em comunicado enviado na última quarta (4), a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) informou que a obra realizada no Conjunto Habitacional Riacho Doce é de responsabilidade do governo do Estado.

Já na nota enviada nesta quinta-feira (05), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) informou que as vias são de responsabilidade da gestão municipal. "Entretanto, o trecho que compreende da rua Olaria até a avenida Tucunduba (entre as quadras 1 a 18) são vias paralelas ao Canal do Tucunduba e entraram no cronograma de infraestrutura do Conjunto Riacho Doce I e II", finaliza a nota.

