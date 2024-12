Aposentado Ícaro Carvalho denuncia péssimas condições em parada de ônibus na rodovia BR-316

“A gente até evita sair de casa porque chega na parada de ônibus não tem uma coberta”, reclama o aposentado Ícaro Carvalho, 65 anos. Localizada na rodovia BR-316, em frente ao Residencial Denize de Mello, no bairro Atalaia, em Ananindeua, uma parada de ônibus encontra-se em visível estado de deterioração, sem cobertura e com as estruturas coberta por ferrugem.

“Eu evito sair de casa, porque chega na parada, tem o sol quente de 12h, ou a chuva, e não tem onde a gente se abrigar. Não tem onde a gente se abrigar. Isso é em diversos pontos da cidade, os pontos estão da mesma maneira”, relata o aposentado.

Ícaro Carvalho explica que, devido às condições da parada de ônibus, as pessoas que precisam pegar ônibus aguardam o coletivo debaixo de uma passarela próxima a parada. “As pessoas estão tentando se abrigar desse solzinho ali debaixo da passarela. É porque na parada não tem como. O pessoal fez uma parada mais para longe, debaixo da passarela, por causa do sol ou da chuva”, diz.

Parada de ônibus sem cobertura e enferrujada (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

