Aposentada Nazaré de Anastácio denuncia alagamento na passagem Dionísio Bentes

Um cenário que se repete a cada chuva intensa em Belém é o alagamento da Passagem Dionísio Bentes, no bairro do Curió-Utinga. A rua, que deveria ser um local de passagem segura para os moradores, se transforma em um verdadeiro "rio" em dias chuvosos, como denuncia a aposentada Nazaré de Anastácio, de 85 anos.

O problema, que já foi alvo de diversas denúncias e reportagens, permanece sem solução, provocando indignação

A aposentada mora no local há anos e enfrenta dificuldades para lidar com os alagamentos, que destrói móveis: “Acaba com tudo. A gente não pode ter nada. Quando chove, tenho que ir pra cima de mesa, subir na cadeira”, desabafa.

Segundo Nazaré, até quem consegue elevar a casa para tentar fugir do problema ainda sofre com a força das águas - sendo essa uma das soluções para tentar se livrar que as casas sejam tomadas pela água. "Quem pode, pode, mas quem não pode tem que conviver com a água entrando. Chega a água vai lá em cima e chega a atingir parte do portão, diz a aposentada.

O problema se agrava durante o período chuvoso, que se estende desde dezembro a até março, na capital paraense. E, assim, essa temporada acaba trazendo insegurança aos moradores. E ainda, na hora de sair de casa, outro problema é ter que enfrentar o aguaceiro na rua. "Onde eu podia comprar casa era aqui. A gente fica com medo de perder ainda mais coisas. É sofrimento demais", reforça Nazaré.

Os moradores da passagem pedem a atenção das autoridades competentes para resolver a situação, que há anos é ignorada. "Aqui é demais, é um sofrimento. Choveu, pronto. A situação é preocupante. Moramos aqui porque realmente não temos outra opção", apela a aposentada.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) não de pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta edição.