Aposentada Maria José Anjos já perdeu móveis por causa de alagamentos na Tv. Vileta

A forte chuva que caiu em Belém no último sábado (30/11) causou enormes transtornos aos moradores da Travessa Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém. A aposentada Maria José Anjos, 71 anos, que já perdeu vários móveis com essa situação, denuncia que o alagamento na via é um problema que prejudica os moradores há vários anos.

“Qualquer chuva que seja forte, vai tudo para o fundo. Eu já perdi duas camas, dois racks, minha máquina de lavar. Estou lutando com o fogão e a geladeira, que ficaram desligados, mas agora está pegando”, relata a moradora.

A aposentada diz estar preocupada com a proximidade do período chuvoso em Belém. “Está chegando a época de chuvas aqui, e qualquer chuva forte transborda o canal. Dentro de casa a água bate no joelho. Nessa última chuva, molhou a minha cama. Acordei com a minha casa alagada”, disse.

“Viver nessas condições é desumano. Eu peço para que venham aqui e desentupam o canal do Galo. Porque além dos prejuízos, tem a questão da nossa saúde, pois esses alagamentos trazem muitos ratos e baratas, e também causam muito fedor por causa do lixo que a água traz”, pede Maria José Anjos.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

