Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã

Segundo a denunciante, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes

Laura Serejo*

Moradora da Alameda Aquariquara com a Rua São Clemente, no Tapanã, em Belém, a aposentada Maria dos Santos, de 85 anos, denunciou o acúmulo de água que permanece há anos no local. Segundo ela, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes. O registro foi feito dia 26 de agosto.

image Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

“Tem mais de anos que essa situação está aqui. Desde que eu vim para cá, começou a encher. Já pediram para tapar, jogaram terra, mas não deu jeito. Cada vez abre mais buraco. Já caíram pessoas aqui e é perigoso demais, principalmente quando chove”, relata.

A moradora acredita que o problema seja causado por um bueiro entupido. “Essa água não seca nunca. Já tentaram desentupir, mas não conseguiram. Quando chove, enche toda a rua, chega perto das casas. Tem uma escola aqui perto, e até as crianças correm risco. Já vi gente cair aqui. É perigoso”, afirma.

Com ironia, dona Maria comenta que o acúmulo de água chega a parecer um igarapé. “Até peixe já dá para colocar aqui, só falta botar a malhadeira para pescar”, brinca.

A equipe de reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

alagamentos
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã

Segundo a denunciante, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes

30.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Mestre de obras Ivo Oliveira denuncia falta de saneamento no Guamá

O morador explica que tentou amenizar a situação com recursos próprios

29.08.25 9h22

VOCÊ REPÓRTER

Marceneiro Claudionor Pinheiro alerta sobre constante alagamento no Conjunto Verdejante I

O morador destaca ainda o impacto na rotina da comunidade escolar e dos trabalhadores

28.08.25 13h50

VOCÊ REPÓRTER

Empresária Kassia Maia denuncia precariedade na Rua Presidente Costa e Silva, no Tapanã

Segundo Kassia, até serviços de emergência têm dificuldade de acesso ao local

27.08.25 13h46

VOCÊ REPÓRTER

Costureira Eliana Santos denuncia situação precária da Rua Santo Elias, no Parque Guajará

A rua está sem asfalto, bueiros estão destampados e uma obra não foi finalizada

25.08.25 14h39

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Cristiane Santos denuncia alagamentos no bairro do Una

Segundo ela, os moradores convivem diariamente com o problema da falta de pavimentação

24.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Fotógrafo Raimundo Neto denuncia grande acúmulo de entulho na Cremação

O fotógrafo também criticou a forma como o descarte é feito, muitas vezes em horários irregulares

22.08.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Edna Cruz alerta para poste com risco de queda no Guamá

A moradora reforçou que a situação já se arrasta há anos

21.08.25 14h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda