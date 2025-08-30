Moradora da Alameda Aquariquara com a Rua São Clemente, no Tapanã, em Belém, a aposentada Maria dos Santos, de 85 anos, denunciou o acúmulo de água que permanece há anos no local. Segundo ela, a situação dificulta o tráfego de veículos e já provocou acidentes. O registro foi feito dia 26 de agosto.

Aposentada Maria dos Santos denuncia alagamentos no Tapanã (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

“Tem mais de anos que essa situação está aqui. Desde que eu vim para cá, começou a encher. Já pediram para tapar, jogaram terra, mas não deu jeito. Cada vez abre mais buraco. Já caíram pessoas aqui e é perigoso demais, principalmente quando chove”, relata.

A moradora acredita que o problema seja causado por um bueiro entupido. “Essa água não seca nunca. Já tentaram desentupir, mas não conseguiram. Quando chove, enche toda a rua, chega perto das casas. Tem uma escola aqui perto, e até as crianças correm risco. Já vi gente cair aqui. É perigoso”, afirma.

Com ironia, dona Maria comenta que o acúmulo de água chega a parecer um igarapé. “Até peixe já dá para colocar aqui, só falta botar a malhadeira para pescar”, brinca.

A equipe de reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.