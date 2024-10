Na avenida João Paulo II, uma parada de ônibus localizada entre a travessa Estrela e a travessa Mauriti, no bairro do marco, em Belém, está com a estrutura precária, enferrujada e tombada para frente. A aposentada Lucia Teixeira, de 72 anos, diz que a situação traz perigos para quem utiliza o espaço. Ela mora atualmente no município de Vigia de Nazaré, nordeste paraense, mas ficou assustada com esse problema durante visita á capital para participar do Círio de Nazaré 2024.

Aposentada Lúcia Teixeira reclama de parada de ônibus tombada na João Paulo II (Bruno Macedo | Reprodução)

“Essa parada aqui está torta, quase tombando já. E não é só essa, tem várias outras aqui em Belém que não tem nem teto. Essa, pelo menos, ainda tem, mas isso é muito ruim para gente que precisa pegar ônibus”, relata a denunciante.

Lucia Teixeira alerta para a possibilidade da parada cair no momento em que tiver pessoas embaixo dela. “Tá chegando o período de chuvas aqui em Belém, e como essa parada está com a estrutura toda enferrujada, durante uma chuva forte ou um vento forte, ela pode até acabar caindo na cabeça das pessoas. Eu tenho muito medo de que isso possa acontecer”, diz a aposentada.

Parada de ônibus com a estrutura precária, enferrujada e tombada para frente (Bruno Macedo | Reprodução)

Lúcia Teixeira, que morou em Belém por 40 anos, pede ao Poder Público um olhar mais cuidadoso com a questão das paradas de ônibus da cidade. “As autoridades que são responsáveis por esse trabalho deveriam olhar melhor essa questão da qualidade das paradas de ônibus. Tanta gente depende do transporte público, não está certo ter que esperar em locais que estejam para cair em suas cabeças”, pediu Lucia Teixeira.

Parada de ônibus com as estruturas enferrujadas (Bruno Macedo | Reprodução)

Em nota encaminhada na manhã desta sexta-feira (18, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que o abrigo de ponto de parada de ônibus se encontra no cronograma de substituição para ser implantado um o novo modelo de abrigo.

“A autarquia ressalta que está implantando de forma gradativa os novos abrigos de passageiros, principalmente nos pontos localizados em corredores com maior frequência de ônibus. Esses abrigos são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém”, diz a nota.

