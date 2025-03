Aposentada Francisca Nascimento denuncia passarela sem cobertura em Ananindeua

Usuários de transporte público que pensam em se abrigar do sol e da chuva na parada de ônibus localizada bem em frente a um residencial na Br-316, em Ananindeua, sentido Belém, precisam encontrar outro local para fazer isso. Acontece que o ponto de ônibus está sem cobertura e com a estrutura enferrujada.

A aposentada Francisca Nascimento, de 67 anos, reclama da situação. Ela diz que a situação já dura mais de 10 anos. "Já faz muito tempo, há mais de 10 anos. Começou quebrando o telhado e agora tinha um buraco, que foi ajustado, mas ainda está visível, a situação só piorou", fala.

A falta de estrutura adequada faz as pessoas que precisam utilizar o ponto de ônibus se abrigarem debaixo da passarela, que fica próxima à parada de ônibus. "A maioria das pessoas espera o transporte embaixo da passarela, a calçada aqui também está ruim precisando de ajuste", reclama.

Nesta época do ano a situação piora bastante, devido as fortes chuvas do período do inverno amazônico no Pará, a população fica sem ter onde se abrigar.

Além da calçada irregular, a moradora reclama também da sujeira acumulada na passarela. Ela conta que um senhor que trabalha no local é que limpa a área. "Ainda tem a passarela que está muito suja e ninguém limpa, só acúmulo de lixo. Espero que essa situação seja resolvida deveriam limpar, não merecemos isso não", desabafa Francisca.

A redação integrada de O liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o problema mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

