Agente comunitário Cláudio Dias diz que rua do canal Água Cristal está tomada por entulhos

O amontoado de entulho está presente de uma ponta a outra da rua do canal Água Cristal, no trecho próximo da avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém. No local, há resto de construção e mobília, junto com lixo domiciliar que exala forte odor. Também há vários pontos de alagamento ao longo da via, segundo os moradores. O comunitário Cláudio Dias, de 52 anos, diz que o problema é recorrente há vários anos e teme pela piora com a chegada do inverno amazônico.



O denunciante também diz que o tráfego de automóveis fica quase inacessível, pois a "lixarada" ocupa parte da via, causando congestionamentos e, às vezes, impede a passagem de veículos. O cenário é crítico e piora quando ocorrem as chuvas, Cláudio conta que, no período chuvoso, ocorrem muitas enchentes que deixam os residentes do local ilhados por algumas horas.

"Nós estamos passando pela mesma situação que os moradores do canal São Joaquim, que fica no bairro da Sacramenta. Aqui tem lixo, entulho e o abandono total dos nossos governantes municipais sobre essa via. Eu peço, encarecidamente, aos nossos gestores, que olhassem com carinho pra gente", disse Cláudio

Cláudio conta que os acúmulos de lixo são levados para dentro do canal em períodos chuvosos. "Quando isso acontece, são muitos transtornos como alagamentos, lixos invadindo as nossas casas e a nossa população fica assim, sofrendo. Nós sofremos bastante com esse problema, temos lutado contra isso de ano a ano", acrescenta.

O amontoado de entulho está presente de uma ponta a outra da rua do canal Água Cristal, no trecho próximo da avenida Rodolfo Chermont

Os moradores pedem que os entulhos sejam retirados da área. Para isso, Cláudio diz que é necessário que a gestão municipal envie caçambas, ou caixa estacionária, para que sejam colocados todos os lixos, já que isso nunca foi colocado ou pensado para ser alocado na área. "Isso, geralmente, tinha nas vias. O nosso lixo não pode ficar no quintal e nem na frente das residências. Por isso, a gestão pública precisa nos dar esse apoio e, assim, nossa comunidade irá retribuir", diz Cláudio.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por meio de nota enviada nesta sexta-feira (22), que enviará uma equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo e o entulho do local.

No comunicado, a secretaria pediu à população que não descarte lixo de forma irregular. "No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência", disse.

"O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059. A Secretaria apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores, em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denuncie imediatamente através das redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan. Vale ressaltar que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", diz o comunicado.

