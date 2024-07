Sem vontade de transar? Veja 9 causas da falta de libido e possíveis soluções

Sente que a chama do desejo diminuiu? A falta de libido, também conhecida como desinteresse sexual, afeta tanto mulheres quanto homens e pode ter diversas origens, desde fatores fisiológicos até emocionais e comportamentais. A libido é o mesmo que desejo sexual, uma parte importante do instinto do ser humano.

Pensando nisso, listamos as principais causas da falta de libido e algumas dicas para reascender a chama do prazer, segundo especialistas.

1- Problemas psicoemocionais

O estresse do dia a dia pode dificultar o relaxamento e a concentração no prazer. Algumas alterações psicológicas, como ansiedade e depressão, podem interferir diretamente no humor e na disposição, causando a falta de libido temporária. Saiba como aliviar o estresse antes das relações sexuais.

O que fazer? É importante consultar um psicólogo ou psiquiatra para diagnóstico e tratamento adequado, que pode incluir psicoterapia e/ou uso de medicamentos. Além disso, técnicas de relaxamento, como atividades físicas, meditação ou chás calmantes, podem ajudar a controlar o estresse e a ansiedade.

2- Disfunção erétil

A disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual, é a dificuldade do homem para ter e/ou manter uma ereção que permita uma relação sexual satisfatória, podendo causar diminuição do desejo sexual devido à frustração. Confira alimentos afrodisíacos que auxiliam na vida sexual.

O que fazer? Consultar um urologista para avaliar a causa e considerar o uso de remédios como sildenafil, tadalafil ou vardenafil. O médico pode também encaminhar para tratamento psicológico se necessário, devido aos medos e inseguranças que possam contribuir para o problema.

3- Problemas no relacionamento

Dificuldades de comunicação, falta de intimidade e conflitos podem afetar a libido de ambos os parceiros. Conflitos no relacionamento, desconfianças e falta de conexão afetam o psicológico e diminuem o desejo sexual. Veja como a relação sexual pode ser boa para o casal.

O que fazer? Manter o diálogo e resolver os conflitos e inseguranças é essencial. Em alguns casos, a terapia de casal pode ajudar a restabelecer a conexão e a confiança, possibilitando um contato íntimo saudável e prazeroso.

4- Uso de Medicamentos

Antidepressivos, anticoncepcionais e outros podem ter efeitos colaterais que diminuem o desejo sexual. Em mulheres, anticoncepcionais podem alterar os níveis hormonais e interferir no desejo sexual. Em homens, remédios para próstata ou queda de cabelo, como finasterida ou dutasterida, podem diminuir os níveis de testosterona. Entenda como antidepressivos também podem afetar a libido.

O que fazer? Consultar o médico que prescreveu o medicamento para considerar a substituição por outro que não tenha o mesmo efeito colateral ou ajustar a dose. Nunca interromper o tratamento por conta própria.

5- Menopausa

A menopausa, marcada pelo fim da idade fértil da mulher, pode diminuir a libido e reduzir o interesse pelo contato íntimo. A queda do estrogênio pode levar à secura vaginal, dificultando a penetração e diminuindo o prazer. Confira um método lubrificante para aumentar a libido.

O que fazer? Consultar um ginecologista que pode indicar terapia de reposição hormonal ou uso de estrogênio vaginal em creme, ou gel. Esses tratamentos devem ser recomendados apenas pelo médico, pois há contraindicações para mulheres com risco aumentado de câncer de mama, útero, ovários ou trombose.

6- Diminuição da testosterona

A testosterona é o principal hormônio masculino ligado ao desejo sexual e à produção de espermatozoides. Níveis baixos de testosterona podem resultar em diminuição da libido, menor desempenho sexual, cansaço e indisposição. Essa queda hormonal é comum após os 50 anos, quando ocorre a andropausa masculina, semelhante à menopausa feminina, embora o homem continue fértil. Entenda como funciona a libido masculina.

O que fazer? Consultar um urologista, que pode recomendar a terapia de reposição de testosterona. Além disso, adotar práticas naturais para aumentar a testosterona, como atividades físicas regulares, consumo de alimentos ricos em zinco, vitamina A e D, ter uma boa noite de sono e manter um peso saudável, pode ser benéfico.

7 - Dor durante a relação sexual

A dor durante as relações sexuais pode diminuir a libido e o interesse pelo contato íntimo devido ao desconforto. Em mulheres, as causas podem incluir endometriose, alergias, alterações hormonais ou infecções sexualmente transmissíveis. Nos homens, pode ser relacionada à fimose ou inflamação na próstata. Conheça uma prática sexual sem penetração.

O que fazer? Consultar um ginecologista (para mulheres) ou um urologista (para homens) para identificar a causa da dor e iniciar o tratamento adequado.

8- Falta de estimulação

Muitas pessoas não conhecem bem suas zonas erógenas, limitando a exploração do prazer. Nas mulheres, a falta de libido pode ser causada pela dificuldade em atingir o orgasmo ou excitação, muitas vezes relacionada à falta de estímulo pelo parceiro(a). Isso pode resultar em secura vaginal e desconforto durante o contato íntimo, levando à perda de interesse sexual. Entenda como médicos prescrevem brinquedos sexuais.

O que fazer? Aumentar o tempo de preliminares antes do contato íntimo e explorar os desejos do casal pode ajudar a aumentar a libido e facilitar a lubrificação vaginal.

9- Doenças crônicas

Doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, câncer, doença arterial coronariana, doenças neurológicas ou problemas renais, ou hepáticos, podem afetar a libido e diminuir o desejo sexual.

O que fazer? Conversar abertamente sobre a doença, expectativas e sentimentos com o parceiro(a) para encontrar formas confortáveis de intimidade. Além disso, seguir o tratamento médico recomendado para a doença é fundamental.

Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com