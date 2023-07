Vibrador líquido auxilia na lubrificação e proporciona aumento da libido

Explorar o corpo e conhecer novos prazeres possuem inúmeros benefícios, como a redução do estresse, diminuição de dores na pelve, maior qualidade de sono, aumento da longevidade e entre outros.

Visando maior experiência para usuários que buscam novas descobertas através do autoconhecimento corporal, a marca de vibradores Kalya Cosmética Sensorial lançou recentemente o vibrador em gel, 'Vibroplay'.

“A prioridade é que possa ser usado explorado em diversas regiões do corpo, e não só nas partes íntimas (...) A melhor sensação só pode ser sentida por cada indivíduo, o prazer e a descoberta são de cada um”, explica Marcos Cruz, CEO da Kalya Cosmética Sensorial.

O produto tem como objetivo agir com a sensação de vibração e trazer versatilidade para os usuários, que podem experimentar o gel em diversas partes do corpo. Além do mais, o lançamento traz dois sabores exclusivos para melhor experiência: menta e chiclete.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)