Sexo sem penetração? Conheça o Gouinage, prática sexual que está em alta

De origem francesa, o termo gouinage surgiu como forma de "nomear" o sexo lésbico, no entanto, a prática tem sido adotada por outros tipos de casais. Basicamente, a técnica do gouinage é entendida como o sexo sem penetração, uma maneira de brincar com novas formas de sentir prazer e explorar diferentes áreas erógenas, por meio do tato, olfato, paladar e até fluidos genitais.

Apesar de muito parecida, vale ressaltar que a prática nada tem a ver com masturbação ou preliminares. Entenda o que é como fazer o gouinage, uma nova experiência para quem quer ir além dos clichês:

Técnica sexual sem penetração está em alta entre os casais Na imagem, que está em preto e branco, há uma mão deslizando entre os seios e a barriga de uma mulher, que usa um sutiã escuro. É possível ver apenas dos lábios até o início do tórax da pessoa.

Gouinage, masturbação ou preliminar? Entenda a diferença

O método do gouinage envolve a estimulação de áreas além dos órgãos considerados sexuais, considerado mais abrangente do que a masturbação, que visa estimular diretamente os órgãos genitais para conseguir o orgasmo.

O gouinage apela, inclusive, para sons, imagens, cheiros e gostos de diversas partes do corpo, considerado o sexo, em si.

Já nas preliminares ocorre o tato, o carinho e insinuações que mostram o que vai acontecer posteriormente.

Como praticar o gouinage?

Apesar do nome difícil e diferente, a técnica do gouinage é simples e, em muitos casos, já inserida nas relações sexuais.

Existem algumas posições e podem ajudar na prática sexual, sendo elas:

Pedir para o parceiro (a) deitar-se de bruços ou de frente e realizar carícias nele (a) em diversas partes do corpo.

Conhecida como Petting, consiste em acariciar o parceiro (a) em áreas não convencionais e "imaginar" o orgasmo, tudo, claro, sem penetração.

A famosa "técnica da paradinha" promete elevar a experiência sexual apenas ao pausar o estímulo sexual quando o parceiro (a) estiver quase finalizando.

Ainda pensando no objetivo da técnica, o casal pode experimentar posições e sensações como forma de conhecer e aproveitar ainda mais o corpo do parceiro (a), descobrindo, assim, novas formas de sentir e dar prazer.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com