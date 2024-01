Quanto tempo deve durar um bom sexo? Especialista explica como a relação pode ser boa para o casal

Quando o assunto é sexo, muitas pessoas tem dúvidas sobre quanto tempo deve durar a relação para ele ser considerado bom. E essa foi a pergunta de um leitor anônimo à coluna Relationship Rehab, do New York Post.

O homem, que é solteiro e já se relacionou com outras pessoas, afirmou estar preocupado de não durar o suficiente após uma parceira ter comentado que gostaria que a transa durasse mais. “Não tenho certeza se ela se referia às preliminares ou apenas à penetração”, afirmou.

Quanto tempo deve durar um bom sexo?

O sexólogo Isiah McKimmie foi sucinto e esclareceu que a única e melhor resposta para a pergunta sobre quanto tempo o sexo deve durar é: o tempo que todos os envolvidos queiram.

Presumindo que a relação sexual seja entre pessoas heterossexuais, o especialista ressaltou que a penetração não chega a ser a parte favorita da maioria das mulheres. "O corpo das mulheres leva tempo para se preparar totalmente para o sexo com penetração. O tempo gasto no 'aquecimento' ajuda a reduzir a chance de as mulheres sentirem dor durante o sexo e aumenta o seu prazer", explica o especialista.

Isiah pontua também que não existe um tutorial para aplicar no sexo. "Tendemos a ter ideias de que o sexo deve começar com algumas 'preliminares', passar pela penetração e depois terminar no orgasmo para ambos os parceiros, de preferência ao mesmo tempo. Mas o sexo excelente não precisa seguir esse caminho linear", diz o especialista.

Segundo o profissional, a relação sexual pode ser boa para as pessoas envolvidas mesmo sem penetração e orgasmo. "A maioria dos casais não atinge o orgasmo ao mesmo tempo. Para algumas pessoas, o sexo é agradável, mesmo que não atinjam o clímax. O sexo pode até ser agradável sem penetração", ressaltou o sexólogo.

Contudo, se formos falar apenas de penetração, a duração média de uma transa é muito menor do que o cinema pornô faz as pessoas acreditarem que seja. Apesar de algumas pesquisas revelarem que muita gente quer que a penetração dure de 25 a 30 minutos, um estudo da Utrecht University, dos Países Baixos, revelou que a parte “penetrativa” da transa costuma durar 5,4 minutos.