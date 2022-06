Lavar louça com esponja pode ser anti-higiênico e prejudica a saúde; entenda

Quanto tempo a esponja de louça fica na pia em casa? Quanto mais tempo elas permanecem na cozinha, mais sujeira e bactérias - como a salmonela – podem abrigar no compartimento. Essa, segundo pesquisadores, não seria uma forma mais higiênica de lavar os prazos e a médio prazo também pode trazer prejuízos à saúde.

O estudo foi realizado pelo Nofima, um Instituto norueguês de pesquisa de alimentos e publicado no Journal of Applied Microbiology. “A esponja é úmida e acumula resíduos de alimentos que também servem de alimento para bactérias, levando ao rápido crescimento delas”, disse Trond Møretrø.

VEJA MAIS

Só para se ter uma ideia, uma única esponja pode ter mais bactérias do que o total de microrganismo no corpo de um indivíduo. Por mais que a maioria das bactérias não sejam prejudiciais, há outra parte que pode se espalhar das esponjas para as mãos, superfícies de cozinha e equipamentos e potencialmente deixar as pessoas doentes.

Quais foram as conclusões do estudo com esponjas de cozinha e as bactérias?

Para a surpresa dos estudiosos noruegueses, a concentração de bactérias não modificou com a frequência das lavagens e da limpezas dessas esponjas. A alternativa, quase inviável pelo impacto ambiental, seria descartar diariamente o produto. A alternativa seria trocar as esponjas por escovas.

Como foi realizada a pesquisa sobre a relação das esponjas de cozinha e as bactérias?

A pesquisa foi realizada em dois países. As esponjas de cozinha foram recolhidas na casa de 20 pessoas que vivem em Portugal e outras 35 escovas e 14 esponjas nas residências de pessoas que vivem na Noruega.

Ao adicionar bactéria salmonela às escovas e esponjas, os estudiosos encontraram uma redução significativa no número de salmonelas nas escovas deixadas secar durante a noite. Mas não houveredução para escovas armazenadas em saco plástico ou para esponjas independentemente das condições de armazenamento.

Além do recolhimento dos utensílios, os donos das esponjas e escovas compartilharam por quanto tempo eles normalmente usavam e como mantinham eles limpos (enxaguando com água, lavando com água e sabão ou na máquina de lavar louça ou alvejando). Nenhuma dessas coisas fez uma diferença considerável.