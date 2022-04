Superbactérias podem ser transmitidas de porcos para seres humanos; entenda

Um estudo em conjunto mostrou evidências que algumas superbactérias podem se espalhar de porcos para humanos. A pesquisa reforça um alerta sobre o uso intensivo de antibióticos em fazendas. Os cientistas creem que à disseminação de micro-organismos resistentes seja pelo uso de agrotóxicos.

Os cientistas acharam uma concentração da superbactéria Clostridioides difficile. Ela é considerada uma das maiores ameaças de resistência a antibióticos do mundo. O estudo veio por meio da Universidade de Copenhagen e do Instituto da Dinamarca. A pesquisa foi apresentada no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, em Lisboa.

Como a superbactéria, presente em porcos, age?

A Clostridioides difficile, especificamente, infecta o intestino humano. O micro-organismo é resistente a quase todos os antibióticos. Algumas cepas contêm genes que lhes permitem produzir toxinas que podem desencadear inflamação intestinal e diarreia. Nos idosos e pacientes hospitalizados, esses sintomas podem levar a morte.

Quais os dados sobre a superbactéria presentes nos porcos?

A bactéria é considerada uma das maiores ameaças. Só nos Estados Unidos causou cerca de 223.900 infecções e 12.800 mortes, em 2017, e gerou US$ 1 bilhão de custo ao sistema de saúde.

Por que a superbactéria, Clostridioides difficile, está aumentando?

Segundo a pesquisa, os antibióticos nas fazendas, administrados aos animais como suínos, aves e gados, além de agrotóxicos, são locais e situações ideais para a contaminação. O resultado desses processos foi um rápido aumento da resistência antimicrobiana em todo o mundo.

Antibióticos antes eficazes agora são menos capazes de combater infecções comuns, o que caracteriza um perigo para a saúde global. Estima-se que cerca de 750 mil pessoas morram todos os anos de infecções resistentes a medicamentos.