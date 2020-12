Trabalhadora rural brasileira vira top model na Itália

A jovem Natália Machado sonhava com as passarelas desde criança, quando levava uma vida tipicamente camponesa. A menina nascida e criada na fazenda, seguiu por anos uma rotina que começava cedo, cuidando de porcos, galinhas e vacas, capinando a terra e cultivando hortaliças e legumes.

No trabalho pesado junto com os pais, produzia os alimentos para consumo da família e para pequena venda local. "Desde sempre, cultivamos o que vamos comer. Eu capinava, plantava e colhia alface, tomate, mandioca, arroz....tudo o que a terra dá! Pescava, fazia queijo - coalhando o leite que tirávamos das vacas, fazendo todo o processo que aprendi com meus pais", relembra.

O rosto de Natália Machado é requisitado por diferentes marcas brasileiras. (Divulgação Way Model e Catarino)

Em meio à natureza e aos animais, a vida rural em Abadia dos Dourados (MG) - município com pouco mais de 7 mil habitantes, no triângulo mineiro - começava cedo. "Iniciava os trabalhos com meu pai, em torno de 4h30 da manhã, para tirar o leite das vacas. O trabalho era pesado, mas pra mim, era habitual. Eu faria o que fosse necessário para poder ajudar em casa. Depois, ia para escola, onde passava o resto da manhã, e à tarde voltava a ajudar nos afazeres da fazenda", diz Natália, recordando os 20km de estrada de terra que separavam a casa da escola.

A vida em uma cidadezinha pequena e remota era considerado um empecilho para alcançar a tão sonhada carreira de modelo nas passarelas "Muitos falavam que eu deveria ser modelo, mas a vida era simples e eu morava afastada. Subia num morro pra poder telefonar! Não tinha Internet, nem redes sociais. O acesso à informação era difícil e eu não sabia como poderia ir em busca. Colocava o salto da minha mãe e ficava me imaginando na passarela", diz.

A jovem Natália andava de cavalo e ajudava em trabalhos braçais do campo. (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Após se muder para Uberlândia, uma cidade grande, Natália decidiu investir no sonho e procurou algumas agências. Em uma das agências, Natália recebeu um convite. "Logo recebi um convite para fazer uma avaliação com eles, em São Paulo, então resolvi tentar. Era meu sonho, queria ver se algo acontecia. Tive a ajuda de pessoas muito especiais nesse caminho, como uma família de minha cidade, chamados Diniz, a quem sou muito grata. Viajei para São Paulo, e deu certo, fui aprovada pela WAY, me acolheram e foi assim que tudo começou", relembra.

"Estou muito feliz e grata, porque meu sonho está se realizando", emociona-se a jovem, que hoje figura entre as apostas da agência, de Anderson Baumgartner, responsável pela carreira de tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrosio.

Aos 23 anos, Natália coleciona alguns importantes trabalhos como desfile na semana de moda de Milão, para a poderosa grife italiana Dolce & Gabbana, posou para campanhas de grifes como Água de Coco, Schutz, Colcci e Pantene, e tornou-se modelo requisitada no Brasil, desfilando para grifes como Ellus, Osklen, Animale e Reinaldo Lourenço.

Natália Machado é uma das jovens promessas da mesma agência de modelos de Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrosio. (Divulgação Way Model e Catarino)

Natália se emociona ao folhear folhear algumas das mais prestigiadas publicações de moda do mundo - como Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel, Marie Claire e Glamour - que compõem o currículo da expoente modelo brasileira.

"Sempre vou carregar comigo as raízes da fazenda, o respeito à natureza, o pé na terra. Sempre que volto 'pro mato', recarrego as energias. Me conecto com o calmo, com o natural e o orgânico", finaliza.