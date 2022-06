Homem tem braço amputado após contrair bactéria devoradora de carne; saiba o que causa a doença

O atleta Gabriel McKenna-Lieschke, de 29 anos, sofreu um grave acidente ao levantar um peso de 50 kg na academia, e machucar os bíceps. Ele foi levado ao hospital e precisou passar por um cirurgia, mas acabou contraindo uma bactéria devoradora de carne que obrigou os médicos a amputar um dos braços do autraliano.

VEJA MAIS

Tudo ocorreu em novembro de 2020. Em entrevista ao jornal The Sun, Gabriel contou que treinava quando o músculo do bíceps se desprendeu. Sentindo muita dor, o australiano precisou passar por um procedimento cirúrgico, porém, durante a recuperação notou que o seu membro superior ficou “vermelho brilhante e inchou mais de três vezes sua espessura”.

McKenna-Lieschke precisou voltar ao hospital e foi diagnosticado com fasciíte necrosante, uma infecção rara causada por bactérias, que penetram as camadas profundas da pele humana e devoram tecidos do corpo. Ele ficou em coma por dez dias e precisou amputar o braço um pouco acima do cotovelo para evitar a proliferação da doença. Entenda como se contrai, quais são os sintomas e como tratar a bactéria comedora de carne:

Como se contrai a fasciíte necrosante?

A fasciíte necrosante, ou conhecida popularmente como uma infecção bacteriana rara devoradora de carne, pode entrar no corpo por meio de aberturas na pele, seja devido a injeções, uso de drogas aplicadas na veia, queimaduras ou cortes.

Quais os sintomas da bactéria comedora de carne?

Pele avermelhada no local da lesão;

Dor forte na região;

Febre de alta;

Dor no corpo;

Úlceras ou manchas escuras na pele;

Mudanças na cor da pele;

Pus na área infectada;

Como tratar bactéria comedora de carne?

O tratamento para a infecção deve ser feito a partir do momento que se descobre a doença. Ele baseia-se na aplicação de antibióticos e em cirurgias, que removem a “parte” necrosada.

Vida nova

Após o acidente e amputação do braço, Gabriel encontrou um novo propósito de vida: começar a praticar ciclismo de pista. Agora, ele está se preparando para participar das Paralimpíadas de Paris, em 2024, em uma modalidade totalmente nova.

"Não sei o que me fez pensar nisso, mas disse 'quero experimentar o ciclismo de pista'. Nunca tinha sido ciclista antes na minha vida", disse o australiano que já tem participado de provas na modalidade.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)