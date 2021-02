Por procedimento estético, influenciadora tem necrose no nariz

A cantora e atriz chinesa Gao Liu teve necrose no nariz depois de se submeter a um procedimento estético. Segundo seu médico, a cirurgia seria apenas um “leve corte”, mas complicações durante a intervenção resultaram na morte dos tecidos da ponta do nariz da moça.

A influenciadora, que tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, afirmou que a cirurgia foi uma tentativa de alavancar sua carreira. O cirurgião plástico foi uma indicação de um amigo da atriz.

“Achei que nessas quatro horas [de duração da cirurgia] eu ficaria mais bonita. Eu não esperava que essas quatro horas fossem o começo de um pesadelo”, disse a jovem.

Ela decidiu compartilhar sua experiência para alertar seus fãs sobre os perigos dos procedimentos estéticos, ainda que possam parecer simples.

A atriz andava sumida da internet nos últimos por conta do que chamou de “incidente cirúrgico cosmético”. Ela desconfiou que algo estava errado quando sentiu formigamento e irritação no nariz após o procedimento.

Gao recebeu alta médica para retornar ao trabalho em dezembro de 2020 ou janeiro de 2021.

Ela escreveu em suas redes sociais que seu nariz infeccionou diversas vezes. Com o tempo, a pele da ponta de seu nariz foi se tornando cada vez mais escura, um sinal de que estava necrosando.

A atriz contou que o problema ficou tão grave que ela chegou a ter pensamentos suicidas.

Gao precisou ficar internada por dois meses. A internação lhe custou 400 mil yuans (cerca de R$ 335 mil) em contratos cancelados. Ela relata que os danos foram tão sérios que não será possível realizar nenhuma cirurgia reconstrutiva por, pelo menos, um ano.

De acordo com o portal The Paper, a clínica em que Gao foi tratada foi alvo de cinco sanções administrativas entre março e outubro do último ano. Os dados foram obtidos a partir de dados públicos disponibilizados pelo Departamento de Saúde do Distrito de Tianhe.

O caso é investigado pela polícia chinesa.