Homem viraliza ao fazer ceia de natal em bandeja de alumínio para não sujar louça

Cansado de lavar a louça suja da ceia, um homem viralizou nas redes sociais ao optar por dar bandejas de papel alumínio para seus convidados invés de pratos de vidro, para economizar tempo e não precisar lavar louça. Segundo ele, que preferiu não se identificar, na ceia do ano anterior a família gastou muito tempo arrumando toda a sujeira na cozinha e essa foi a alternativa cabível para evitar transtornos, pois basta jogar o prato fora para tudo ficar organizado. As informações são do Metrópoles.

Na internet, a opção dividiu opiniões, com alguns internautas achando a atitude preguiçosa e outros achando inovadora. "Isso acaba em um aterro, eu presumo. Não demora muito para lavar alguns pratos. Envolva a família e use os pratos bonitos em vez disso”, disse uma seguidora. "Não, não, não, eu não comeria em papel alumínio. Tão preguiçoso”, criticou outro. "Funciona bem para nós porque significa que o que não é comido no bufê é levado para casa nas embalagens de todos”, disse uma. “Eu já uso bandejas para cozinhar tudo, as placas de papel são muito pequenas e não seguram bem o molho, mas isso é épico”, comemorou um que curtiu a ideia.

