Jovem emociona web ao entregar panfletos pelas ruas para ajudar esposa a se tornar influencer

Um gesto de amor para lá de romântico vem viralizando nas redes sociais durante essa semana. Isso porque Arthur Cardoso, um jovem apaixonado, imprimiu panfletos com as principais redes sociais da sua esposa, May Silva, e saiu entregando pelas ruas para ajudá-la no sonho de virar influenciadora digital. O intuito, a princípio, era garantir para a mulher 7 mil seguidores antes do seu aniversário, comemorado no dia 16 de novembro, mas a repercussão foi tanta, que May agora já bateu quase 45 mil seguidores no Instagram.

"Galera o intuito desse vídeo era para que @maycarla.s (minha esposa) batesse os 7K, como vocês sabem ela tem o sonho de ser influencer, e eu como esposo fico muito feliz em poder ajudar, e acreditar que um dia ela vai conseguir, faltavam poucos seguidores e tive a ideia de divulgar e sair nas ruas, entregando panfletos, com seu @, para que as pessoas seguissem e ela batesse os 7K antes do seu Niver", escreveu ele no post que viralizou, confira:

A alternativa que Arthur arranjou para ajudar May foi tão certeira que os números não param de crescer. Feliz e grata com o sonho sendo realizado, ela usa os stories para agradecer os seguidores e já prometeu gravar um vídeo falando sobre a história de amor do casal, que está junto há seis anos e agora mora em Portugal com seus dois filhos. Na rede social bombada, ela compartilha trollagens, viagens, ensaios fotográficos e seu dia a dia com a família.