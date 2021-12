Influenciadora fica com o rosto deformado por beber drinks após fazer preenchimento

A influenciadora Morgan Proudlock chocou seus seguidores do Tik Tok ao mostrar seu rosto deformado após consumir bebidas alcoólicas horas depois de aplicar preenchimento na boca. Segundo ela, a recomendação é de aguardar pelo menos 24 horas após o procedimento para poder beber, mas ninguém a informou antes. As informações são do Uol.

"Aconteceu porque eu bebi e você não deve fazer isso logo depois, então aconselho vocês a evitar álcool por alguns dias. Pior coisa que fiz na vida. A dor era ridícula", disse ela nos posts. Nos comentários, os seguidores se mostraram surpresos com a reação e se questionaram se ela teria bebido muito para chegar a este ponto. “Não muito”, respondeu ela.

