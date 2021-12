Dr. Bactéria diz, em Belém, ser contra fechar a fronteira do país para quem vem da África

O biomédico Roberto Martins Figueiredo, o Dr. Bactéria, disse ser contra fechar a fronteira para quem vem da África, por causa da nova variante (Ômicron) do coronavírus descoberta naquele país. “Isso é um absurdo. Vírus não tem passaporte. Ou ele vem de um jeito ou vem de outro”, afirmou. Nesta quarta-feira (8), ele participou de uma programação, em Belém, na Faculdade Inspirar, e falou sobre medidas de prevenção à covid-19. O Dr. Bactéria afirmou ser a favor que se faça, no País, o que se exige dos brasileiros no exterior. “Só entra aqui com a vacinação. Tem que ter carteira de vacinação, além de medidas coletivas e testagem. Uma pessoa com (a variante) Delta passa para dez. Se você conseguir pegar uma pessoa por teste, e conseguir isolar essa pessoa, vão ser menos dez pessoas contaminadas”, afirmou, dizendo que, assim, se corta o circuito de transmissão da doença.

Do ponto de vista governamental, ele também defendeu a realização de pesquisas, no mundo, de novos genomas. “No Brasil, se pesquisa 0,5% só. ‘O vírus vem da África’. Quem falou que ele foi feito na África? Foi descoberto lá pelas pesquisas”, afirmou, acrescentando que, no mundo todo, essa pesquisa está muito aquém: “O melhor jeito de você não encontrar é não procurar. Aqui, no Brasil, só se pesquisa 0,5% dos vírus que tem. Quantas variantes devem existir?”. Ainda durante a entrevista à Redação Integrada, ele disse que “biossegurança é tudo o que você faz para não ficar doente”, citando a vacinação e a utilização de máscaras. O foco atualmente, no mundo, é a pandemia de covid. E as medidas individuais são a vacinação, a utilização de máscara, a lavagem das mãos e o distanciamento.

Um dos vírus da gripe não existe mais, diz Dr. Bactéria

O Dr. Bactéria disse que as medidas adotadas agora durante a pandemia já deveriam estar sendo feitas há séculos, como, por exemplo, lavar as mãos. “A coisa boa é que todos esses processos de higiene que estão tendo diminuem à beça doenças ocasionadas por falta de higiene, entre as quais diarreia infantil”. A adoção dessas medidas também fez com que dos vírus da gripe não exista mais. Ele explicou que o vírus da gripe tem dois Influenza A e dois Influenza B. Por causa da vacina e de outras medidas sanitárias, um dos tipos de influenza B já não existe mais.

O biomédico falou, ainda, sobre mudanças de hábito. Condutas que continuam sendo feitas, mesmo a pessoa sabendo que estão erradas. E citou o hábito de usar pregador de roupa para fechar o pacote de biscoito. Esse pregador já caiu no chão e pode contaminar o alimento. Também não se pode colocar super bonder na geladeira, pois produtos químicos não devem ser armazenados com alimentos. Também não se deve lavar o frango, que é uma das principais razões de salmonelose (infecção causada por bactérias do tipo Salmonella). As bactérias gostam de água e, quando você lava, aumenta a possibilidade de contaminação.

É errado, também, levar celular para o banheiro e ainda dá descarga com o tampo aberto. Outra prática comum é assoprar bolo de aniversário, é errada. “Tá errado. Ao fazer isso, a pessoa cospe em cima do bolo. Mas todo mundo faz. Precisa ter atitudes para a mudança”, afirmou. Na Faculdade Inspirar, o Dr. Bactéria participou do I Circuito de Palestras Inspirar Day. O evento, solidário, foi organizado pela doutora Cibelly Aguir e pelo doutor Silvério Aguiar, do Centro de Medicina Tradicional Chinesa.