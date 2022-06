Muito procurada na internet, a Dieta da USP ficou conhecida por prometer uma rápida perda de peso, onde a pessoa pode perder até 14 quilos em 14 dias. No entanto, o regime pobre em calorias e com um cardápio restritivo não é indicado por médicos, já que pode levar a sérios danos à saúde. Dieta da USP emagrece rápido? Confira como funciona e quais os riscos da dieta.

O que é a dieta da USP?

Apesar de ter a sigla que se refere à Universidade de São Paulo (USP), o regime não possui relação oficial com os departamentos da Universidade e não foi criado por pesquisadores da instituição. O protocolo propõe o emagrecimento por meio de um cardápio que pode ser seguido por, no máximo, duas semanas. É necessário seguir à risca todas as indicações de alimentos, sem substituir ou mudar nada.

O objetivo desta dieta é diminuir a ingestão de carboidratos e privilegiar as proteínas e gorduras nos alimentos. O praticante do roteiro alimentar ingere menos de 1000 calorias por dia, o que acaba resultando na perda de peso.

O que se pode comer na dieta da USP?

O protocolo da dieta permite o consumo de alimentos como:

ovo

presunto

bife

frutas

café

verduras

O que se deve eliminar da alimentação na dieta da USP?

O protocolo da dieta orienta cortar da alimentação itens como:

arroz

bebidas alcoólicas

frituras

açúcar

massas

pão

A dieta da USP é segura?

Há vários riscos nesta dieta. O que mais preocupa os especialistas, entretanto, é o aporte energético. Como o consumo diário não chega a 300 calorias, várias complicações podem surgir no corpo e organismo. Para se ter uma ideia, um regime com comprovação científica propõe cardápios diários com entre 400 a 800 calorias, para não prejudicar a saúde.

Quais os riscos à saúde para quem faz a dieta da USP?

A mudança drástica na alimentação é sentida pelo organismo. Como efeito imediato, a pessoa pode sentir:

fraqueza

dores de cabeça

queda de cabelo

alterações de humor

Além disso, para quem se torna adepto do regime, podem surgir outros problemas a longo prazo. Esses males são semelhantes aos de outras dietas restritivas feitas sem orientação médica e sem levar em consideração as individualidades de cada organismo. Então pode ocorrer:

perda de massa muscular

fadiga

formação de cálculos biliares

deficiência de nutrientes

desencadeamento de quadros de compulsão alimentar

Para pessoas que têm insuficiência renal, cardíaca ou já fizeram a cirurgia metabólica, a dieta é ainda mais perigosa.

A dieta da USP emagrece?

A restrição de alimentos resultado no emagrecimento rápido. No entanto, há dois problemas nessa queda de peso.

O primeiro: a pessoa não perde gordura. Na fase inicial de um regime do tipo, há uma perda intensa de água, que causa a falsa sensação de emagrecimento. Além disso, também reduz o metabolismo. O que acaba prejudicando o emagrecimento posteriormente.

O segundo: o protocolo não pode ser mantido por um longo período, tanto pelo desconforto quanto pelos riscos à saúde. Dessa forma, a tendência é que o peso volte com tudo quando a restrição acabar.

Qual o cardápio da dieta da USP?

Primeiro dia

Manhã: Café preto sem açúcar, com adoçante

Tarde: Dois ovos cozidos e ervas a desejar

Jantar: Salada de alface com pepino e salsão à vontade

Segundo dia

Manhã: Café com biscoito tipo cream-crackers

Tarde: Um bife grande com salada de frutas à gosto

Jantar: Presunto à vontade

Terceiro dia

Manhã: Café com biscoito tipo cream-crackers

Tarde: Dois ovos cozidos, salada de vagem e duas torradas

Jantar: Presunto e salada

Quarto dia

Manhã: Café com biscoito

Tarde: Um ovo cozido, uma cenoura e queijo minas à vontade

Jantar: Salada de frutas e iogurte natural

Quinto dia

Manhã: Cenoura crua espremida com limão e café preto

Tarde: Frango grelhado à vontade

Jantar: Dois ovos cozidos com cenoura

Sexto dia

Manhã: Café com biscoito

Tarde: Filé de peixe com tomate à vontade

Jantar: Dois ovos cozidos com cenoura

Sétimo dia

Manhã: Café com limão

Tarde: Bife grelhado e frutas à vontade

Jantar: Comer o que quiser, menos doce e bebidas alcoólicas

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)