Dia do Cacau: restaurante ensina receita simples de sorvete empanado com farofa de brownie

Nesta quarta-feira, 26 de março, é celebrado o Dia do Cacau, a matéria-prima que dá origem a um dos produtos mais amados do mundo: o chocolate. Para comemorar essa data, o restaurante belenense Engenho compartilhou uma receita deliciosa e simples de sua sobremesa mais famosa: o sorvete empanado com farofa de brownie , feito com cacau de alta qualidade. A receita é prática e vai conquistar o paladar de todos, do mais jovem ao mais experiente apreciador de doces.

Segundo Mateus Ribeiro, gestor do Engenho, as sobremesas à base de chocolate sempre fazem sucesso com os clientes. "Chocolate é sempre um sucesso, seja entre crianças ou adultos. Temos algumas sobremesas em que ele ganha destaque, e o sorvete empanado com farofa de brownie é uma delas", comenta.

Além do sorvete empanado, o Engenho também oferece outras opções saboras com toque regional, como o Petit Gateau e a Taça Amazônica , que também têm o cacau como protagonista.

Receita de sorvete empanado com farofa de brownie

Ingredientes :

45g de sorvete de sua preferência (preferencialmente de chocolate)

Cacau em pó assado no forno

Farofa de brownie (já pronta)



Modo de preparo :

Coloque as bolas de sorvete em um recipiente; Cubra as bolas; Finalize polvilhando cacau em pó assado no forno por cima para um toque especial.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.