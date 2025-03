No ano da COP 30, restaurante abre mais duas unidades no Pará e 80 novas vagas de emprego

Apostando no crescimento do setor de serviços no Pará, no ano em que o Estado recebe a COP 30, o grupo Engenho vai inaugurar dois novos restaurantes neste ano. Um na capital, no shopping Pátio Belém, e outro em Marabá, no Partage Shopping. Os dois empreendimentos juntos vão ainda empregar mais de 80 pessoas, terão espaços amplos, modernos e servirão pratos da cozinha brasileira e, especialmente, a amazônica.

Os investimentos marcam a importância do Estado para o grupo que, em 2025, completa 10 anos de atuação no Pará, e também refletem a expectativa para a COP 30, que já movimenta diversos setores da economia em Belém.

Crescimento do PIB impulsiona investimentos no setor de serviços

De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 3,4% em 2024, em comparação ao ano anterior, número puxado, também, pelo setor de Serviços, onde estão os bares e restaurantes. Somente nessa área, o crescimento foi de 3,7% no ano passado. Para Mateus Ribeiro, gerente do restaurante Engenho, em Belém, esse é um dado que comprova o quanto a área é fundamental para a economia e, mais do que isso, o quanto as pessoas estão dispostas a consumir quando se oferece uma experiência que valha a pena.

“O setor de serviços foi muito afetado durante a pandemia e precisou de resiliência para se recuperar. Aqui, no grupo Engenho, focamos sempre em proporcionar o melhor a todos os clientes e quando eles percebem isso é criada uma elação de fidelidade que é essencial a todos os empreendimentos. 2024 foi um ano muito bom, mas esperamos um franco crescimento em 2025”.