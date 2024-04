Como fazer milk shake de lanchonete em casa com apenas 5 ingredientes

Ideal para os dias quentes por proporcionar alívio do calor e refrescância, o milk shake é uma bebida repleta de sabor, muito procurada nas lanchonetes do mundo inteiro. Para quem busca como preparar um milk shake em casa e alcançar a mesma cremosidade dos que são encontrados nas lojas, o Oliberal.com trouxe uma receita incrível da bebida preparada com apenas 5 ingredientes. Confira:

Como fazer milk shake de lanchonete em casa

Ingredientes

3 bolas de sorvete do sabor que preferir;

1 e1/2 xícara (chá) de leite gelado;

Cobertura de chocolate;

Chantily (opcional);

Raspas de chocolate (opcional).

Modo de preparo

Despeje o sorvete, o leite e a quantidade de cobertura de chocolate de sua preferência no liquidificador, lembrando que quanto maior a quantidade de cobertura, mais doce ficará a bebida, e bate todos os ingredientes; Misture bem, até atingir uma textura homogênea e suave; Em um copo alto, espalhe um pouco mais de cobertura de chocolate e, em seguida, despeje o milk shake; Caso queira consumir a bebida em grande estilo, preencha a parte de cima com chantily e adicione raspas de chocolate; Sirva!

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com