Como fazer vitamina de banana: bebida gelada é fonte potássio, fósforo e vitamina C

A banana é uma fruta rica em vitaminas como B6, A e C, além de minerais como potássio, fósforo, zinco e magnésio, sendo comumente utilizada em receitas da culinária brasileira.

Dentre as diversas variações, está a vitamina de banana, que pode substituir bebidas do lanche da tarde e até do café da manhã, para quem quer iniciar o dia cheio de energia. Confira:

Como fazer vitamina de banana

Ingredientes

4 bananas;

Açúcar a gosto;

1 litro de leite;

Gelo a gosto.

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar uma mistura homogênea

Dicas

Podem ser acrescentados outros ingredientes ao preparo, como farinha de aveia, chocolate em pó e xarope de guaraná, para dar um gosto diferente à bebida.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com