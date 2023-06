Como fazer Gemada: de sobremesa a drink, confira as dicas para um preparo fácil e delicioso

Há quem diga que se trata de um drink - com versões alcoólicas, inclusive. Outros afirmam que é uma excelente sobremesa e até um complemento na refeição do café da manhã. Independente da preferência de uso, é certo que a Gemada é uma das receitas mais procuradas por quem quer dar uma diversificada no cardápio, sem ter um alto custo com ingredientes. Quer saber como preparar esta delícia? Confira a seguir:

Como fazer Gemada

Tempo de preparo: 5 minutos

Ingredientes

- 1 Copo americano de leite quente

- 1 Gema de ovo

- 1 Colher (de sopa) rasa de açúcar

Modo de preparo

- Em uma caneca, bata a gema com o açúcar até tirar o cheio forte do ovo

- Junte o leite fervendo, podendo mexer levemente se for necessário

- Sirva quente

Para dar um toque especial, caso a gemada seja feita como sobremesa, pode acrescentar canela em pó por cima. Se o intuito for servir como drink, pode ser adicionado vinho do porto a gosto

Outro segredo é bater a gema na batedeira. Além de misturar melhor, o processo deixa a receita mais cremosa.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)