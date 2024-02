Salada crua ao molho de queijo: saiba como preparar as hortaliças com um molho diferente e saboroso

As saladas são opções deliciosas que proporcionam um equilíbrio nutritivo aos pratos sendo, inclusive, as mais indicadas para quem quer adotar uma vida mais saudável, a começar pela alimentação.

A grande dificuldade da maioria das pessoas é não saber como diversificar o prato, ou como preparar diferentes tipos de salada, uma vez que as mais comuns (e acessíveis) são as misturas com hortaliças cruas. Para quem quer experimentar novos sabores e combinações, Oliberal.com separou uma receita de salada deliciosa, com um molho diferente e saboroso.

Saiba como fazer salada crua ao molho de queijo:

Como fazer salada crua ao molho de queijo

Ingredientes da salada:

1/2 maço de alface lavada e picada

1/2 maço de rúcula lavada e picada

1/2 xícara (chá) de tomates-cereja cortados ao meio

1 cenoura ralada

1/2 xícara (chá) de batata em cubos cozida

1/2 xícara (chá) de mandioquinha em cubos cozida

1/2 xícara (chá) de vagem picada cozida

Ingredientes do molho:

1/3 de xícara (chá) de leite integral gelado

3 colheres (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (chá) de mostarda amarela

2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

8 colheres (sopa) de azeite aproximadamente

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite, o vinagre, a mostarda, o requeijão, o parmesão, sal e pimenta até ficar homogêneo.

Sem parar de bater, despeje o azeite em fio até encorpar.

Desligue e leve à geladeira por 30 minutos.

Disponha as folhas de alface e rúcula em uma travessa e cubra com o tomate, a batata, a mandioquinha e a vagem.

Regue com o molho e sirva em seguida sua salada com molho de queijo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com