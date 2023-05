Receita de Jantar: veja como preparar canja de legumes

Pensando em servir um prato nutritivo e leve no jantar? A canja de legumes com frango é a dica do dia para preparar em dias frios ou quando bater a vontade de tomar um caldo em casa acompanhado de uma torrada; confira a receita completa:

Ingredientes

250 gramas de peito de frango.

400 ml de água.

1 cebola.

Orégano a gosto.

Sal a gosto.

Pimenta-do-reino a gosto.

1 colher de sopa de azeite.

2 dentes de alho amassados.

2 batatas picadas.

1 cenoura picada.

1 tomate picadinho.

400 ml do caldo do frango.

1 e 1/2 xícaras de arroz cozido.

Cebolinha a gosto.

Passo a passo

Cozinhe o peito de frango na pressão com água, 1/2 cebola, 1 colher de café de orégano, 1 colher de café de sal e 1 colher de café de pimenta. Retire da panela, desfie o frango e reserve. Coe o caldo do cozimento do peito de frango e reserve. Na mesma panela de pressão adicione azeite, a outra metade da cebola, o alho e refogue. Adicione as batatas e a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Coloque o tomate e o frango desfiado. Adicione o caldo de frango e coloque na pressão por 10 minutos. Retire da pressão e coloque o arroz. Deixe ferver por 3 minutos. Desligue o fogo e adicione a cebolinha. Agora é só servir! Bom apetite.

Dicas

Durante o preparo, você pode incluir outros legumes ou temperos de sua preferência para o prato ficar ainda mais saboroso!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)