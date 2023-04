Receita de Jantar: aprenda fazer contra-filé com vinho madeira

O contra-filé com vinho madeira é uma versão agradável e saborosa para servir no jantar a noite, além de ser prático e combinar com um arroz soltinho; veja a receita completa

Ingredientes

Bifes de contra-filé (grosso)

3 colheres de sopa de margarina

4 cebolas pequenas cortadas em pétalas

2 dentes de alho fatiado

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de alecrim fresco

1 colher de sopa de cebolinha desidratada

2 colheres de sopa de pimentão vermelho desidratado

Sal (a gosto)

Pimenta do reino (a gosto)

100 ml de vinho Madeira

Passo a passo

Coloque uma colher de sopa de margarina e sele todos os bifes. Depois de selado, coloque o sal e reserve.

Coloque duas colheres de sopa de margarina, o alho, a cebola, o gengibre, o pimentão e o alecrim, mexa até as cebolas se soltarem

Acrescente o vinho madeira, coloque a carne, a cebolinha e deixe por 5 minutos fervendo.

Aqueça o forno e transfira os bifes para uma travessa, jogue o molho por cima, e deixe por 20 minutos.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)